Юха Метсола: «Жду с нетерпением следующей игры с «Ак Барсом»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал о своем отношении к противостоянию с казанским «Ак Барсом».

— Да, команда все делает правильно. Если не получается найти подходящего тренера, нужно что-то делать. Думаю, сейчас Николай всех устраивает, ему доверяют, все стараются хорошо играть для Цулыгина. Я уверен в нашей команде.

— Что можешь сказать про «зеленое дерби» с «Ак Барсом»? К сожалению, ты пропустил эту игру, но, думаю, ты знаешь про традиционное противостояние.

— Я слышал про «зеленое дерби» до этого, но саму игру не видел. К сожалению, не смог выйти на тот матч, но жду с нетерпением следующей игры с «Ак Барсом». Очень интересно, громко, хорошая атмосфера. Все билеты раскуплены — это круто! Правда, во время последней игры (игра с нижнекамским «Нефтехимиком», — прим. ред.) люди стали уходить из «Арены» в конце матча, такого не должно быть. Это хоккей, иногда такое случается, но мы постараемся исправиться и не допускать подобного, — сказал Метсола.

Следующий матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» состоится 18 октября в Казани.