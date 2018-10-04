ЦИАН: в Перми на 14% выросли цены на вторичное жилье

В Перми существенно подорожала средняя цена «квадрата» вторичного жилья. Данные по итогам III квартала 2018 года приводит «Лента.ру» со ссылкой на исследование ЦИАН.

Стоимость квадратного метра в Перми выросла на 14% в годовом исчислении. Аналогичный рост зафиксирован в Кургане (+13%) и в Кирове (+12%). Падение цен продемонстрировали Ростов-на-Дону (-13%), Владивосток и Архангельск (-9% в обоих).

По информации аналитиков, повышению цен на «вторичку» способствовали снижение ипотечных ставок и рост реальных располагаемых денежных доходов населения.

Напомним, самая дорогая квартира в Перми стоит 35,7 млн рублей.