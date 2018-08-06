Самая дорогая квартира в Перми стоит 35,7 млн рублей

Самая дорогая квартира в Перми обойдется в 35,7 млн рублей. Данные приводят эксперты сайта для поиска и выбора недвижимости N1.RU.

Площадь пятикомнатной квартиры в «Доме на Вознесенской» в Ленинском районе города составляет 300 квадратных метров. Второй по стоимости стала четырехкомнатная квартира на ул. Металлистов, 5. Ее площадь — 263 квадратных метра. Недвижимость включает в себя просторную кухню, гардеробную, гостиную с домашним кинотеатром, открытую террасу с видом на Каму, сауну и спортзал. Цена жилья — 25 млн рублей.

Тройку дорогих объектов замыкает двухуровневая пятикомнатная квартира с дизайнерским ремонтом на улице Екатерининской, 28. Ее площадь составляет 221 квадратный метр. В стоимость 23 млн рублей входит вся имеющаяся в квартире мебель и бытовая техника.

«За аналогичные суммы можно купить квартиру в центре Москвы, элитную виллу в Таиланде, апартаменты в Испании, особняк во Франции или трехкомнатную студию в Майами», пишет издание Business Class.

Напомним, названа цена самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья в Кирове.