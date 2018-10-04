Власти Татарстана заново утвердили проект планировки ОЭЗ в Елабужском районе

Кабмин Татарстана утвердил проект планировки особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Елабужского района и прилегающей территории. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Этим же документом признается недействительным аналогичное постановление от июля 2015 года. Сам проект планировки к ному документу не прилагается.

Ранее в ОЭЗ «Алабуга» открылся завод по выпуску субстратов от Rockwool.