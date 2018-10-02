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Промышленность

В ОЭЗ «Алабуга» открылся завод по выпуску субстратов от Rockwool

13:16, 02.10.2018
В ОЭЗ «Алабуга» открылся завод по выпуску субстратов от Rockwool
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

На территории особой экономической зоны «Алабуга» открылось новое производство по выпуску субстратов для растений Grodan.

В церемонии открытия приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, посол Дании в России Карстен Сендергорд, старший вице-президент Rockwool International Томас Келлер, генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер и другие.

Завод построен резидентом ОЭЗ «Алабуга», датской компанией Rockwool. В проект инвестировано более 500 млн. рублей. Это четвертый завод Grodan по всему миру и первый в России, сообщает пресс-служба президента РТ.

О том, что в Казани откроется завод по выпуску субстратов от Rockwool, стало известно в мае этого года.

Промышленность Татарстан
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