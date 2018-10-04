Росгвардия обсудит в Казани оборудование для охраны

Сегодня в Казани впервые собрались офицеры Росгвардии для обсуждения технических средств охраны объектов и имущества. В столице РТ 4 и 5 октября проходит расширенное заседание технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Как рассказал начальник ГУВО Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Грищенко, заседание проводится несколько раз в год в различных городах и на этот раз выбор пал на Казань, поскольку здесь находятся два крупных производства охранной техники, на одно из которых завтра сотрудники Росгвардии отправятся изучать новое оборудование.

«База вневедомственной охраны по Республике Татарстан является одной из передовых не только в Приволжском округе, но и в нашей стране», — отметил на открытии совещания врио заместителя командующего Приволжским округом войск нацгвардии России, генерал-лейтенант полиции Артур Ахметханов, передает корреспондент «Реального времени».

По данным пресс-службы ведомства, на 1 сентября 2018 года под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находятся 987 тысяч квартир, более 175 тысяч мест хранения имущества граждан и порядка 377 тысяч объектов различных форм собственности. В Татарстане подразделение ведомства охраняет 14 тысяч объектов и 42 тысяч квартир, дач и гаражных кооперативов.

Напомним, что глава Росгвардии лично убедил сдаться мужчину, угрожавшего взорвать машину у Кремля.