В Ингушетии из-за митинга против передачи земель Чечне перекрыли въезд в город Магас — СМИ

В Ингушетии из-за митинга против передачи земель Чечне перекрыли бетонными блоками въезд в город Магас. В город ввели колонну с подразделениями Росгвардии.

В республике также отключили интернет, передает «Дождь» со ссылкой на председателя местного отделения «Яблока» Руслана Муцольгова. По словам местных жителей, интернет в регионе работает плохо, а в Магасе и Назрани его вообще нет.

Как сообщает МВД по Ингушетии, по всей республике «осуществляется комплекс мероприятий, направленных на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности». Отмечается, что местных жителей предупредили об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о создании госкомиссии для уточнения административной границы республики.

