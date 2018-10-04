Два воспитанника «Рубина» вызваны в юношескую сборную России

С 12 по 16 октября юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) примет участие в международном турнире в Англии, сообщает официальный сайт РФС.

В рамках турнира россияне сыграют с командой принимающей стороны, а также с Бразилией и США.

В Англию российская сборная отправится в понедельник, 8 октября. Для участия в турнире тренерский штаб во главе с Александром Кержаковым вызвал 21 игрока. В их числе — два защитника из казанского «Рубина» — Илья Агапов и Владислав Микушин.

Старший тренер сборной России Александр Кержаков прокомментировал свой выбор:



— В составе команды произошел ряд изменений по сравнению с предыдущим нашим турниром, который мы проводили в сентябре во Франции. Мы пригласили нескольких новых футболистов, которых нам не удалось посмотреть за прошедшее время и которых мы также хотим увидеть в деле, — сказал экс-футболист «Зенита».

