По факту гибели 76-летней женщины в ДТП в Перми возбуждено уголовное дело

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Полиция Орджоникидзевского района Перми возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Авария произошла утром, 2 октября. На улице Новогайвинская водитель сбил 76-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. После чего машину вынесло на встречную полосу, где случилось столкновение с автомобилями «Хендай Крета» и ВАЗ-2114. В результате пенсионерка скончалась на месте, пострадали четыре человека.

Силовиками было установлено, что виновником ДТП стал безработный 47-летний пермяк. Водитель с 2016 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 21 раз, в основном за превышение скорости.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее пермский водитель взыскал с виновника аварии 700 тысяч рублей за моральный вред.