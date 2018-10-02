В Перми в результате ДТП столкнулись три автомобиля — погибла 76-летняя женщина

В Орджоникидзевском районе Перми во вторник утром, 2 октября, произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительной информации, от центра города в направлении микрорайона Гайва двигался автомобиль «Тойота». На улице Новогайвинская водитель сбил 76-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. После чего машину вынесло на встречную полосу, где случилось столкновение с автомобилями «Хендай Крета» и ВАЗ-2114.

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте. Кроме этого, в больницу с различными травмами доставлены четыре человека, находившиеся в транспортных средствах, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее на трассе «Вятка» в Кировской области произошло массовое ДТП — погибли два человека.