Пермский водитель взыскал с виновника аварии 700 тысяч рублей за моральный вред

Пермский краевой суд удовлетворил заявление о взыскании с водителя ущерба, причиненного в результате ДТП.

Авария случилась в конце 2017 года. На трассе Чернушка – Куеда произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Mitsubishi L200 и Subaru Forester. Виновником происшествия оказался водитель пикапа, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Водитель Subaru получила многочисленные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы нижних конечностей и разрыв легкого.

Позже пострадавшая подала в суд на виновника ДТП, потребовав компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, а также полностью компенсировать стоимость поврежденного автомобиля – 752 тысячи рублей.

Приговором районного суда водитель Mitsubishi признан виновным в нарушении правил дорожного движения. В итоге Пермский краевой суд удовлетворил требования истцов.

Напомним, ранее «Победа» взыскала с жителя Кунгура 250 тысяч рублей за курение в туалете самолета.