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Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы между регионами

15:54, 26.09.2018
Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы между регионами
Фото: скриншот

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Отмечается, что она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Отмечается, что стороны поровну поделили территории. Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом, передает ТАСС.

Напомним, в Ингушетии проходит митинг против передачи земель Чечне. Из-за этого перекрыт въезд в город Магас, туда также ввели колонну с подразделениями Росгвардии.

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