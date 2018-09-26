Чечня и Ингушетия договорились о закреплении границы между регионами

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Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами. Отмечается, что она не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Отмечается, что стороны поровну поделили территории. Чеченской Республике будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Чечня передает Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом, передает ТАСС.

Напомним, в Ингушетии проходит митинг против передачи земель Чечне. Из-за этого перекрыт въезд в город Магас, туда также ввели колонну с подразделениями Росгвардии.