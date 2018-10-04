Волжскую набережную благоустроят в 2020 году к 100-летнему юбилею ТАССР

Как сообщил «Реальному времени» замминистра строительства и архитектуры Владимир Кудряшов, реализовать проект благоустройства Волжской набережной планируется в 2020 году, к 100-летнему юбилею ТАССР.

Он подчеркнул, что реализация будет зависеть от наличия финансирования и не исключил, что республиканским властям удастся получить на реализацию проекта деньги из федерального центра, как это уже бывало: «Прежде нам удавалось включиться в какую-либо целевую программу».

Напомним, 69 заявок были поданы на конкурс проектов по благоустройству набережной, итоги будут подведены сегодня в рамках открывающегося в Казани VIII архитектурного фестиваля «Эко-берег 2018».