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Волжскую набережную благоустроят в 2020 году к 100-летнему юбилею ТАССР

11:16, 04.10.2018 2
Волжскую набережную благоустроят в 2020 году к 100-летнему юбилею ТАССР
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Как сообщил «Реальному времени» замминистра строительства и архитектуры Владимир Кудряшов, реализовать проект благоустройства Волжской набережной планируется в 2020 году, к 100-летнему юбилею ТАССР.

Он подчеркнул, что реализация будет зависеть от наличия финансирования и не исключил, что республиканским властям удастся получить на реализацию проекта деньги из федерального центра, как это уже бывало: «Прежде нам удавалось включиться в какую-либо целевую программу».

Напомним, 69 заявок были поданы на конкурс проектов по благоустройству набережной, итоги будут подведены сегодня в рамках открывающегося в Казани VIII архитектурного фестиваля «Эко-берег 2018».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:35
    Набережная -это хорошо.... Но в Казани очень убогий речной порт.... Что делать с ним ?
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    Анонимно 12:26
    Хороший в Казани речной порт, я бы даже сказал ИЗБЫТОЧНЫЙ для нынешного уровня пассажирских перевозок. Десяток местных рейсов и круизные судна. Но в последний год с круизами по Волге были проблемы.
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