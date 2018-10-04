На фестиваль «Эко-берег 2018» было подано 69 заявок на участие

69 заявок были поданы на конкурс, итоги которого будут подведены сегодня в рамках открывающегося сегодня в Казани VIII архитектурного фестиваля «Эко-берег 2018», сообщила руководитель конкурсов и фестивальных программ Союза архитекторов России Елена Жильникова на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Как отметил вице-президент Союза архитекторов России Виктор Логвинов, выбор места проведения фестиваля — Казань — объясняется актуальностью темы для столицы Татарстана: «Казань в этом плане можно сравнить только с Баку, где 10 километров набережных находятся в ужасающем состоянии», передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, после создания проекта благоустройства набережной озера Кабан Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ решилось на еще один — на этот раз в рамках фестиваля будут искать проект благоустройства территории от Речного порта до Кировской дамбы.