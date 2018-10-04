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Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном газовом форуме

10:31, 04.10.2018
Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном газовом форуме
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург. Здесь он примет участие в VIII Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ–2018).

Татарстан на выставке представят компании «РариТЭК», «ТНГ-Групп», «Петролайн-А» и «КМПО», передает пресс-служба президента РТ.

Вчера Минниханов находился в Москве на форуме «Российская энергетическая неделя». Там он обсудил с министром энергетики Александром Новаком модернизацию Заинской ГРЭС.

ОбществоВласть Татарстан
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