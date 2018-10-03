Минниханов на энергетическом форуме обсудит с Новаком проект модернизации Заинской ГРЭС

Президент РТ Рустам Минниханов находитcя в Москве на форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики.

У главы республики запланирована встреча с министром энергетики РФ Александром Новаком, где они должны обсудить модернизацию Заинской ГРЭС, сообщается на странице Минниханова в Instagram.

На форуме выступают Александр Новак, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бин Салех Аль Сада, министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане и другие.

Напомним, ранее Новак посетил Татарстан и провел деловую встречу с президентом республики.