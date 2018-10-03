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Минниханов на энергетическом форуме обсудит с Новаком проект модернизации Заинской ГРЭС

09:34, 03.10.2018
Минниханов на энергетическом форуме обсудит с Новаком проект модернизации Заинской ГРЭС
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов находитcя в Москве на форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики.

У главы республики запланирована встреча с министром энергетики РФ Александром Новаком, где они должны обсудить модернизацию Заинской ГРЭС, сообщается на странице Минниханова в Instagram.

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Международный форум по развитию энергетики в Москве.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 2 Окт 2018 в 11:10 PDT

На форуме выступают Александр Новак, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бин Салех Аль Сада, министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане и другие.

Напомним, ранее Новак посетил Татарстан и провел деловую встречу с президентом республики.

ОбществоВласть Татарстан
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