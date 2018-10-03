Минниханов на энергетическом форуме обсудит с Новаком проект модернизации Заинской ГРЭС
Президент РТ Рустам Минниханов находитcя в Москве на форуме «Российская энергетическая неделя». Мероприятие проходит в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики.
У главы республики запланирована встреча с министром энергетики РФ Александром Новаком, где они должны обсудить модернизацию Заинской ГРЭС, сообщается на странице Минниханова в Instagram.
Международный форум по развитию энергетики в Москве.<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 2 Окт 2018 в 11:10 PDT
На форуме выступают Александр Новак, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед бин Салех Аль Сада, министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане и другие.
Напомним, ранее Новак посетил Татарстан и провел деловую встречу с президентом республики.ОбществоВласть Татарстан
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