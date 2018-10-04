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Промышленность

В Татарстане подорожает хлеб

09:05, 04.10.2018

Почему в Татарстане падают объемы производства молока и мяса и как обеспечить будущий урожай зерновых не ниже прошлогоднего, разбирались вчера участники совместного заседания Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике и Комиссии по контролю за реализацией госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2020 годы».

Похвастаться в этом году Татарстан может разве что количеством выращенной сахарной свеклы, остальной сельхозпродукции – ровно столько, чтобы хватило для внутреннего потребления. «350 центнеров – это очень хороший урожай, — заметил председатель комитета Тахир Хадеев. – По картофелю и другим продуктам, безусловно, республика обеспечена». А замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришат Хабипов по завершении заседания сообщил корреспонденту «Реального времени», что в ближайшее время в розничной продаже подорожает хлеб… Эти и другие подробности – в нашем материале.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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