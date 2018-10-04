Новые владельцы «Тимер банка» провели ребрендинг и сменили логотип

Перешедший под контроль «Ростеха» казанский «Тимер банк» провел ребрендинг, сменив прежнюю сине-белую гамму логотипа на оранжево-черную.

В наименовании появилась двухцветная «галочка», которая, как полагают в банке, символизирует расплавленный металл и ковш сталевара. По мнению экспертов, ребрендинг нацелен на нивелирование негативных последствий, нанесенных репутации банка, передает «Коммерсант-Казань».

«Базовый оранжевый цвет выбран как образ металла, рожденного в горниле доменной печи и прошедшего все уровни перерождения от руды до конечного продукта», — пояснили в финансовой организации. При этом банк решил оставить существующее название. «В основу фирменного стиля положено наше имя: «тимер» — железный», — заявили изданию в банке.



Напомним, убыток «Тимер банка» во II квартале 2018 года сократился почти до 3 млрд рублей.