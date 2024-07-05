Новости экономики

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют с 6 июля

17:21, 05.07.2024
Банк России опубликовал курс валют с 6 июля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 6 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,02 рубля, доллар поднялся в цене на 0,01 рубля, евро также подорожал — на 0,59 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,01 рубля;
  • доллар — 88,13 рубля;
  • евро — 95,57 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть691.9
  • Нижнекамскнефтехим93.45
  • Казаньоргсинтез104.8
  • КАМАЗ152.7
  • Нижнекамскшина55
  • Таттелеком0.854