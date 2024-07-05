Банк России опубликовал курс валют с 6 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют с субботы, 6 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,02 рубля, доллар поднялся в цене на 0,01 рубля, евро также подорожал — на 0,59 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,01 рубля;
- доллар — 88,13 рубля;
- евро — 95,57 рубля.
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