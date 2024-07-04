Банк России опубликовал курс валют на 5 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 5 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,10 рубля, доллар поднялся в цене на 0,17 рубля, евро, также, подорожал — на 0,40 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 11,99 рубля;
- доллар 88,12 рубля;
- евро 94,98 рубля.
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