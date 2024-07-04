Денежная масса в России в июне выросла на 1,3% и достигла 103 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Денежная масса в России увеличилась на 1,3%, до 103,8 трлн рублей, после сокращения в мае на 0,6%. Годовой темп роста денежной массы сохранился на уровне 18,9%, сообщает «Интерфакс».

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки выросла в июне на 0,7%. Годовой темп ее прироста замедлился до 16,3%. ЦБ отмечает, что депозиты населения продолжают вносить основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы — он составил 11,4 процентного пункта. Вклад депозитов организаций — 5,1 п.п.

В то же время вклад наличных денег (М0) в годовой прирост стал отрицательным. Спрос домашних хозяйств на наличные деньги сокращается. За июнь денежный агрегат М0 сократился на 0,3% после прироста в 0,1% в мае. По состоянию на 1 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем наличных денег снизился на 1,3%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ. Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

Стоит напомнить, что Всемирный банк включил Россию в категорию стран с высокими доходами населения. В 2023 году валовой национальный доход на душу населения вырос до 14,3 тыс. долларов.

Разиль Самигуллин