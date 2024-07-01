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Банк России опубликовал курс валют на 2 июля

17:45, 01.07.2024
Банк России опубликовал курс валют на 2 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 2 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,22 рубля, доллар поднялся в цене на 1,54 рубля, евро также подорожал — на 1,53 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,80 рубля;
  • доллар — 87,29 рубля;
  • евро — 93,95 рубля.

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