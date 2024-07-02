Банк России опубликовал курс валют на 3 июля
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 3 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,10 рубля, доллар поднялся в цене на 0,69 рубля, евро, напротив, подешевел — на 0,26 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,90 рубля;
- доллар — 87,99 рубля;
- евро — 93,70 рубля.
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