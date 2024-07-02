Кабмин поддержал идею о запрете банкам самим повышать кредитный лимит

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Законопроект, запрещающий банкам увеличивать размер кредита без согласия заемщика, получил поддержку правительства России. Однако парламентариям предложено доработать документ с учетом замечания.



— Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания, — цитирует ТАСС текст отзыва правительства.

В отзыве правительства указано, что лимит кредитования является одним из условий договора о займе. В связи с этим автору инициативы предложили предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в индивидуальные условия уже имеющегося.

Отметим, доля заемщиков в возрасте до 30 лет достигла в апреле 19%. Это максимальный показатель за последние 5 лет.