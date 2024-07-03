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Банк России опубликовал курс валют на 4 июля

17:47, 03.07.2024
Банк России опубликовал курс валют на 4 июля
Фото: Татьяна Демина

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 4 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,01 рубля, доллар опустился в цене на 0,04 рубля, евро, напротив, подорожал — на 0,89 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 11,89 рубля;
  • доллар 87,95 рубля;
  • евро 94,58 рубля.

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