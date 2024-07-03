Банк «Аверс» принял участие в выставке «АгроВолга-2024»

Фото: Мария Зверева

«АгроВолга» представляет собой крупнейший смотр достижений отрасли сельского хозяйства и профессиональную площадку для диалога между участниками рынка. В этом году выставка объединила представителей более 400 компаний из 42 регионов России, прямые участники из Республики Беларусь, Турции, Ирана, Китая и т.д.

Банк «Аверс» активно сотрудничает с агропромышленными предприятиями Республики Татарстан. Банк кредитует организации, связанные с сельским хозяйством, трейдеров сельхозпродукции, производителей и продавцов сельхозтехники. Кредиты позволяют им расширять производственные мощности и увеличивать объемы производства.

Реклама АО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 10.01.2024. Мария Зверева / realnoevremya.ru

На «АгроВолге» специалисты Банка «Аверс» проконсультировали представителей АПК об условиях расчетно-кассового обслуживания, финансирования сельхозпроизводителей и предложили индивидуальный подход каждому предприятию.

