Банк «Аверс» принял участие в выставке «АгроВолга-2024»
«АгроВолга» представляет собой крупнейший смотр достижений отрасли сельского хозяйства и профессиональную площадку для диалога между участниками рынка. В этом году выставка объединила представителей более 400 компаний из 42 регионов России, прямые участники из Республики Беларусь, Турции, Ирана, Китая и т.д.
Банк «Аверс» активно сотрудничает с агропромышленными предприятиями Республики Татарстан. Банк кредитует организации, связанные с сельским хозяйством, трейдеров сельхозпродукции, производителей и продавцов сельхозтехники. Кредиты позволяют им расширять производственные мощности и увеличивать объемы производства.
На «АгроВолге» специалисты Банка «Аверс» проконсультировали представителей АПК об условиях расчетно-кассового обслуживания, финансирования сельхозпроизводителей и предложили индивидуальный подход каждому предприятию.
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