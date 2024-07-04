После присоединения Белоруссии доля ШОС в мировой экономике достигла 32,6%

После присоединения Белоруссии доля Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в мировой экономике достигла 32,6%, а совокупный размер ВВП превысил 60 трлн долларов, сообщает РИА «Новости».

Экспорт государств составляет $4,5 трлн (18,8% от мирового), а импорт — $3,8 трлн (15,7%). В странах ШОС теперь проживает 3,4 млрд человек — это 42,3% населения Земли.

Стоит отметить, что по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте по паритету покупательной способности составила 35,7%. Это рекордный показатель для объединения. В то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%.