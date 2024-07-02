Поступления в бюджет России выросли на 32% за первые пять месяцев 2024 года

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За период с января по май 2024-го в бюджетную систему РФ поступило 22,3 трлн рублей налогов. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия».

В федеральную казну было перечислено 10,1 трлн рублей — это на 47% больше показателей прошлого года. По прогнозу Минфина по итогам текущего года поступления от повышенной ставки налога на доходы физлиц для россиян с доходами выше 5 млн рублей в год могут достигнуть порядка 181 млрд рублей.

Если говорить о бюджете Татарстана, то за первые четыре месяца 2024 года в консолидированный бюджет региона поступило 13,6 млрд рублей акцизов. Это составляет 31,7% от плановых назначений.

Разиль Самигуллин