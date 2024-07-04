ЦБ: темп роста экономики России может замедлиться в III квартале

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Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка России Кирилл Тремасов заявил, что в третьем квартале 2024 года могут проявиться эффекты от жесткой денежно-кредитной политики. Это может привести к замедлению темпов роста российской экономики и снижению инфляции с пикового уровня, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможном замедлении экономического роста в III квартале, Тремасов сказал: «Не исключено». Он также подчеркнул, что двузначного уровня инфляции не будет, а годовой показатель, вероятно, выходит на пик. Глава департамента ЦБ считает, что если цены будут расти медленнее, чем год назад, то годовой показатель пойдет вниз.

Потенциальный рост экономики оценивается в 1,5–2,5%. По словам Тремасова, существуют различные факторы, которые в последние годы могли повлиять на смещение этой оценки как вверх, так и вниз. Однако это смещение не может быть очень сильным. О выходе экономики из состояния перегрева будет свидетельствовать снижение инфляции и замедление темпов роста до потенциального уровня (аналитики оценивают его в 1,5–2%).

Еще один индикатор — динамика ВВП. Если экономика растет выше 1% в квартал, что в пересчете на год дает 4–5% роста, это значит, что разрыв увеличивается. И наоборот, если экономика притормаживает и растет чуть ниже потенциальных темпов, разрыв сокращается.