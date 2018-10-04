В Сети опубликовали пакет новых пенсионных законов

В Сети опубликовали пакет новых пенсионных законов. Документ содержит 45 страниц и является сборником, внутри которого указы, распоряжения и др. о поправках в пенсионное законодательство.

Туда вошли федеральные законы об изменении пенсионного законодательства, об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста, о направлении конфискованных у коррупционеров средств в Пенсионный фонд, о выходных для диспансеризации и о ратификации конвенции по нормативам замещения заработка пенсией. Документ выложен на сайте правовой информации.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 мужчинам и 60 лет женщинам.