«РусГидро» продаст долю в машиностроительном предприятии за 450 млн рублей

Государственная «РусГидро» планирует продать за 450 млн руб 40% в машиностроительном СП «ВолгаГидро». Сделка может быть закрыта до конца года.

Покупателем может стать австрийский партнер Voith Hydro, который имеет преимущественное право. Соглашение изначально предусматривало выход энергокомпании из СП через несколько лет после запуска, но «РусГидро» продает долю раньше — еще до завершения строительства первой очереди завода по выпуску гидротурбин.

Эксперты отмечают, что это снижает цену актива, но выход позволит «РусГидро» не инвестировать во вторую очередь завода, передает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что совместное предприятие властей Башкирии и «РусГидро», созданное для строительства технопарка под Уфой, распродает активы. Технопарк выставлен на торги за 603 млн рублей.