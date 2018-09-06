Подписание контракта с ПСО «Казань» на строительство второй очереди «Восточного» вновь отложили

Подписание контракта на строительство второй очереди космодрома Восточный с ПСО «Казань» вновь отложено с 7 сентября ориентировочно до следующей недели

«Подписание отложено. Возникла необходимость дополнительно досогласовать документ. Он, скорее всего, будет подписан на следующей неделе уже в Москве», — сообщил источник в ракетно-космической отрасли

В то же время глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин все же вылетел на космодром, где проведет инспекцию, пишет «РИА Новости».

Напомним, сам контракт на строительство должны были заключить 8 августа. Позже сроки перенесли на конец месяц. 31 августа стало известно, что его подпишут в скором времени.