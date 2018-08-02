Контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди Восточного подпишут в конце августа

Контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома «Восточный» будет подписан в конце августа. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Контракт на строительство второй очереди космодрома «Восточный» будет подписан в конце августа, строительство начнется в начале сентября», — приводит ТАСС слова представителей госкорпорации.



Ранее сообщалось, что контракт между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» на строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» может быть подписан 8 августа.

До этого глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что ПСО «Казань» приступит к строительству второй очереди космодрома «Восточный» во второй декаде августа.