Минниханов оценил готовность объектов МВЦ «Казань Экспо»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства объектов Международного выставочного центра «Казань Экспо».

Минниханов осмотрел помещения комплекса, оценил готовность выставочных павильонов, соревновательной зоны для состязаний WorldSkills, галереи и многофункциональных залов, передает пресс-служба президента РТ.

В ходе осмотра Минниханову сообщили о высокой степени готовности выставочного центра. Сегодня работа на объекте круглосуточно. Предполагается, что к середине октября комплекс будет готов на 100%. Тогда же здесь планируется провести первое мероприятие — международную выставку «Дорога-2018».

Напомним, что строительство «Казань Экспо» предназначено для проведения на его площадях чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2019.

Отметим, что накануне Россия победила в европейском чемпионате рабочих профессий, а представители Татарстана завоевали две золотые медали.