В Татарстане из-за снижения закупочных цен на молоко аграрии недополучили 4 млрд рублей

В Татарстане по итогам 9 месяцев аграрии недобрали около 4 млрд рублей только из-за снижения закупочных цен на сырое молоко.

«Субсидии из республиканского бюджета и Российской Федерации в размере 2,4 млрд рублей позволили нашим хозяйствам пережить снижение закупочных цен на молоко», — заявил в Госсовете РТ замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ришат Хабипов на заседании комитета по экологии.

По его словам, средняя закупочная цена на молоко за первое полугодие составила лишь 18,7 рубля за килограмм, что ниже прошлогодней на 4,5 рубля, передает ИА «Татар-информ».



Также Хабипов отметил, что за первые 6 месяцев 2018 года сельхозпроизводители Татарстана произвели продукции на 82,7 млрд рублей или 101,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, что за 7 месяцев текущего года Татарстан недополучил на реализации молока 3 млрд рублей.