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Самолет Баку — Сургут вынужденно сел в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажирки

19:15, 03.10.2018
Самолет Баку — Сургут вынужденно сел в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажирки
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший полет по маршруту Баку — Сургут, вынужденно приземлился в аэропорту Уфы из-за ухудшения здоровья одной из пассажирок.

По словам пресс- секретаря международного аэропорта Уфы Татьяны Ризван, после приземления пассажирка была доставлена в государственную клиническую больницу № 22, передает ТАСС.

Пресс-секретарь аэропорта добавила, что после этого самолет продолжил движение по маршруту.

Напомним, что в конце августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings загорелся после вылета из Уфы в Сочи. Пилоты успешно посадили воздушное судно, никто из 202 пассажиров не пострадал.

Происшествия Башкортостан
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