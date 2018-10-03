Самолет Баку — Сургут вынужденно сел в Уфе из-за ухудшения самочувствия пассажирки
Самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший полет по маршруту Баку — Сургут, вынужденно приземлился в аэропорту Уфы из-за ухудшения здоровья одной из пассажирок.
По словам пресс- секретаря международного аэропорта Уфы Татьяны Ризван, после приземления пассажирка была доставлена в государственную клиническую больницу № 22, передает ТАСС.
Пресс-секретарь аэропорта добавила, что после этого самолет продолжил движение по маршруту.
Напомним, что в конце августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings загорелся после вылета из Уфы в Сочи. Пилоты успешно посадили воздушное судно, никто из 202 пассажиров не пострадал.Происшествия Башкортостан
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