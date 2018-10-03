КМПО поставило оборудование на СП «Газпрома» и НОВАТЭКа

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) завершило отгрузку газоперекачивающего оборудования на Яро-Яхинское месторождение на Ямале — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Новатэк».



Согласно контракту, КМПО поставило заказчику АО «Арктикгаз» четыре полнокомплектных ГПА на базе двигателей НК-16СТ, говорится в сообщении компании.

По контракту предприятие должно было разработать полный цикл работ — изготовить и поставить оборудование, выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы.

Ранее сообщалось, что КМПО заключило сделку с АО «Арктикгаз» о поставке газоперекачивающих агрегатов на 4,5 млрд рублей.