Проверка подтвердила герметичность «Союза» — СМИ

Повторная проверка на герметичность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09», в обшивке которого ранее было обнаружено отверстие, прошла успешно.

«Члены российского экипажа МКС в минувшую пятницу осмотрели залатанное отверстие и проверили герметичность бытового отсека. Утечки не наблюдается», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что часть экипажа корабля вернется на Землю уже в четверг. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-08» совершит облет МКС, чтобы космонавты могли сфотографировать МКС снаружи.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.

