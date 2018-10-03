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Проверка подтвердила герметичность «Союза» — СМИ

16:39, 03.10.2018
Проверка подтвердила герметичность «Союза» — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Повторная проверка на герметичность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09», в обшивке которого ранее было обнаружено отверстие, прошла успешно.

«Члены российского экипажа МКС в минувшую пятницу осмотрели залатанное отверстие и проверили герметичность бытового отсека. Утечки не наблюдается», — пишет «Коммерсант».

Отмечается, что часть экипажа корабля вернется на Землю уже в четверг. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-08» совершит облет МКС, чтобы космонавты могли сфотографировать МКС снаружи.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) произошла утечка воздуха из-за микротрещины в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС-09». Комиссия «Роскосмоса» заподозрила в причастности к этому США. Источник в ракетно-строительной отрасли заявил, что на этапе сборки в корпусе «Союза» отверстия не было.

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