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КАМАЗ потратит 0,5 млрд рублей для отказа от компонентов из Австрии

15:55, 03.10.2018
КАМАЗ потратит 0,5 млрд рублей для отказа от компонентов из Австрии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Стоимость инвестиционного проекта ПАО «КАМАЗ» по локализации алюминиевых топливных баков для автомобилей нового модельного ряда составит 544,4 млн рублей.

Так компания планирует отказаться от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии, что станет еще одним шагом стратегии импортозамещения, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем на 230,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ учредил «дочку» для цифровизации производственных процессов.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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