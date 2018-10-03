КАМАЗ потратит 0,5 млрд рублей для отказа от компонентов из Австрии
Стоимость инвестиционного проекта ПАО «КАМАЗ» по локализации алюминиевых топливных баков для автомобилей нового модельного ряда составит 544,4 млн рублей.
Так компания планирует отказаться от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии, что станет еще одним шагом стратегии импортозамещения, говорится в сообщении компании.
Отмечается, что Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный заем на 230,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что КАМАЗ учредил «дочку» для цифровизации производственных процессов.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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