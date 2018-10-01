КАМАЗ учредил «дочку» для цифровизации производственных процессов

ПАО «КАМАЗ» 27 сентября учредило дочернюю компанию ООО «Цифровая платформа КАМАЗ».

Уставной капитал ЦП КАМАЗ составил 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В числе видов деятельности значатся, в частности, разработка компьютерного программного обеспечения и деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КАМАЗа, новая дочерняя компания займется цифровизацией производственных, сбытовых и сервисных процессов в компании.

Ранее сообщалось, что работникам КАМАЗа подняли зарплаты на 5%.