На устойчивое развитие сельских территорий Татарстана из бюджета выделили 582 млн рублей

В Татарстане на 80% выполнили подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий». На эти цели из федерального бюджета в 2018 году поступит 581,9 млн рублей.

Как сообщили «Реальному времени» на заседании в Госсовете, из них на улучшение жилищных условий жителей села по итогам года должно быть направлено 333,4 млн рублей.

При этом на развитие общеобразовательных организаций — 74,5 млн, на комплексное обустройство жилищной застройки — 134,4 млн и на гранты для инициативных жителей села — 1,5 млн рублей.

По плану за счет этих средств должно быть построено 21,1 тыс. кв. м жилья, два ФАПа, 4,5 км газовых сетей, 9,8 км водопроводов, 1,6 тыс. кв. м спортивных площадок, создано 95 учебных мест в сельских школах и др.



Ранее в Комитете сообщили, что в этом году в Татарстане собрали почти на миллион тонн зерна меньше по сравнению с 2017 годом.

