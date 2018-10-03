В Татарстане ожидается дождь и до +16°С

Сегодня, 3 октября, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов дождь.

Ветер юго-западный умеренный.



Минимальные температуры воздуха ночью по республике составят от +3°С до +8°С. Днем воздух прогреется от +11°С до +16°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +12°С до +14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +11°С до +14°С.

