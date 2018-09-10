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Промышленность

Стоимость акций «Татнефти» превысила 800 рублей, обновив максимум

14:50, 10.09.2018
Стоимость акций «Татнефти» превысила 800 рублей, обновив максимум
Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

В понедельник, 10 сентября, акции «Татнефти» обновили исторические максимумы за счет роста нефти и ослабления рубля.

На 14.00 ценные бумаги татарстанской компании подорожали до 804,2 рубля (+2,4%). Максимум дня и новый пик составили 805 рублей, пишет «Интерфакс».

Напомним, что 24 августа акции «Татнефти» обновили исторический максимум, превысив 770 рублей на фоне роста цен на нефть. Максимум сделок и новый пик составил 772,6 рубля (+1,6%).

ПромышленностьНефть Татарстан
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