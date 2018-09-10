Стоимость акций «Татнефти» превысила 800 рублей, обновив максимум
В понедельник, 10 сентября, акции «Татнефти» обновили исторические максимумы за счет роста нефти и ослабления рубля.
На 14.00 ценные бумаги татарстанской компании подорожали до 804,2 рубля (+2,4%). Максимум дня и новый пик составили 805 рублей, пишет «Интерфакс».
Напомним, что 24 августа акции «Татнефти» обновили исторический максимум, превысив 770 рублей на фоне роста цен на нефть. Максимум сделок и новый пик составил 772,6 рубля (+1,6%).ПромышленностьНефть Татарстан
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