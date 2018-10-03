УФСБ выявило факт фальсификации на выборах в Кирове

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, подозреваемых в совершении фальсификации избирательных документов.

Сотрудниками ФСБ установлено, что кандидат в депутаты Кировской думы для сбора подписей в свою поддержку привлекла 30-летнюю девушку. Решив ускорить процесс работы, злоумышленница вместе со своей сестрой подделала подписи избирателей в подписных листах. После документы были переданы кандидату.

По результатам проверки были выявлены недостоверные и недействительные подписи избирателей, в виду этого кандидату в депутаты было отказано в регистрации, чем были существенно нарушены ее права на участие в выборах.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновным грозит наказание до 3 лет колонии.

Напомним, ранее экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов в Верховном суде обвинил следователей в фальсификации.