УФСБ выявило факт фальсификации на выборах в Кирове
В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жительниц, подозреваемых в совершении фальсификации избирательных документов.
Сотрудниками ФСБ установлено, что кандидат в депутаты Кировской думы для сбора подписей в свою поддержку привлекла 30-летнюю девушку. Решив ускорить процесс работы, злоумышленница вместе со своей сестрой подделала подписи избирателей в подписных листах. После документы были переданы кандидату.
По результатам проверки были выявлены недостоверные и недействительные подписи избирателей, в виду этого кандидату в депутаты было отказано в регистрации, чем были существенно нарушены ее права на участие в выборах.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновным грозит наказание до 3 лет колонии.
Напомним, ранее экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов в Верховном суде обвинил следователей в фальсификации.Общество Кировская область
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