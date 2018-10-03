ФАС обнаружила нарушения в закупке оборудования для онкоцентра

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии обнаружило нарушения в закупке Минздрава РБ оборудования для онкоцентра.

Ведомство одобрило одну из многочисленных жалоб, говорится на сайте ФАС. Компания «НТЦ синергия» заявила, что в аукционной документации имеются противоречия, просьба заказчика ввести оборудование в эксплуатацию в течение 90 дней, хотя срок исполнения контракта истекает 25 декабря.

Жалобы компаний, участвовавших в аукционе, имеют сведения, что Минздрав РБ проводил торги под конкретного производителя и конкретного поставщика, установил нереальные сроки доставки, прописал требования, имеющие «двоякое толкование».