Мэрия Саратова определилась с датой старта отопительного сезона

Отопительный сезон в Саратове начнется в период с 11 по 15 октября. Об этом заявил председатель комитета по ЖКХ администрации города Александр Мышев.

По словам чиновника, мэрия регулярно связывается с областным Гидрометцентром, чтобы узнать прогноз погоды на ближайшие дни. Предварительно, раньше 15 октября числа устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха ниже 8 градусов не будет.

В результате глава города Михаил Исаев поручил подготовить постановление о начале обогрева домов с 11 октября, не дожидаясь холодов, пишет «Четвертая власть».

Напомним, в настоящее время в Самаре к отоплению подключены более двух тысяч жилых домов.