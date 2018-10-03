АСВ выставило на торги права требования «Татагропромбанка» к «Татфондбанку» и «ИнтехБанку»

Конкурсный управляющий ООО «Татагропромбанк» Агентство по страхованию вкладов выставило на торги права требования к юридическим лицам на общую сумму 1,1 млрд рублей.

Так, выставлены права требования к АО «Чистопольский хлебозавод» на 94,2 млн рублей, к ПАО «Татфондбанк» на 663,3 млн рублей, к ПАО «ИнтехБанк» на 399,1 млн рублей и к НКО ЗАО «Мигом» на 1,1 млн рублей.

Торги пройдут 20 ноября 2018 года, повторные — 22 января 2019 года, сообщается на сайте АСВ.

Ранее стало известно, что «Татагропромбанк» задолжал кредиторам 1,7 млрд рублей.