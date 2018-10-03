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Туроператор Coral Travel отменил новогодние чартеры из Перми в Эмираты

10:23, 03.10.2018
Туроператор Coral Travel отменил новогодние чартеры из Перми в Эмираты
Фото: pixabay.com

Туроператор Coral Travel отменил новогодние туры из Перми в ОАЭ.

Старт продаж билетов на рейсы, которые должны были состояться 30 декабря и 6 января, был объявлен еще летом. Причиной отмены путевок стало отсутствие клиентов на чартеры. Туроператор предложил в качестве альтернативного варианта лететь в Эмираты из Екатеринбурга, передает Business class.

Стоит отметить, что на новогодние каникулы из Перми доступны чартеры в Анталью, Вьетнам, Пхукет, Бангкок и Гоа.

Напомним, ранее Anex Tour досрочно отменил чартеры из Перми в Болгарию.

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