Туроператор Coral Travel отменил новогодние чартеры из Перми в Эмираты

Туроператор Coral Travel отменил новогодние туры из Перми в ОАЭ.

Старт продаж билетов на рейсы, которые должны были состояться 30 декабря и 6 января, был объявлен еще летом. Причиной отмены путевок стало отсутствие клиентов на чартеры. Туроператор предложил в качестве альтернативного варианта лететь в Эмираты из Екатеринбурга, передает Business class.

Стоит отметить, что на новогодние каникулы из Перми доступны чартеры в Анталью, Вьетнам, Пхукет, Бангкок и Гоа.

Напомним, ранее Anex Tour досрочно отменил чартеры из Перми в Болгарию.