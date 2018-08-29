Anex Tour досрочно отменил чартеры из Перми в Болгарию

Туроператор Anex Tour досрочно закрыл полетную программу из Перми в Болгарию.

Последний рейс в полетной программе из Перми в Бургас должен был состояться 7 сентября. Однако он был отменен из-за дозагрузки борта, передает «Коммерсант»

Добавим, в августе туроператоры также досрочно отменили чартеры из краевой столицы в город Энфида в Тунисе.

Напомним, ранее туроператор «Натали турс» отказался от чартерных рейсов. Это связано с их низкими финансовыми показателями.



