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Anex Tour досрочно отменил чартеры из Перми в Болгарию

12:49, 29.08.2018
Anex Tour досрочно отменил чартеры из Перми в Болгарию
Фото: pixabay.com

Туроператор Anex Tour досрочно закрыл полетную программу из Перми в Болгарию.

Последний рейс в полетной программе из Перми в Бургас должен был состояться 7 сентября. Однако он был отменен из-за дозагрузки борта, передает «Коммерсант»

Добавим, в августе туроператоры также досрочно отменили чартеры из краевой столицы в город Энфида в Тунисе.

Напомним, ранее туроператор «Натали турс» отказался от чартерных рейсов. Это связано с их низкими финансовыми показателями.

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