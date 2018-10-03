Подрядчиком завершения строительства станции метро «Алабинская» в Самаре стал «Волгатрансстрой-9»
В Самаре определен подрядчик строительства второй очереди станции метро «Алабинская».
Единственную заявку на участие в аукционе подала компания «Волгатрансстрой-9», сообщает «Интерфакс». Согласно контракту, на станции планируется обустройство камер съездов и перегонного тоннеля. Также там построят второй пусковой комплекс и пройдут работы в вестибюле №2. Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить территорию и установить подъемные платформы.
Стоимость контракта — 998 млн рублей, деньги выделены из краевого бюджета. Все работы должны быть завершены до 20 декабря 2018 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре благоустроят территорию перед железнодорожным вокзалом.ОбществоИнфраструктура
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